O volante Matheus Jesus, emprestado pelo Corinthians a Ponte Preta até o final de 2023, conseguiu rescindir seu contrato com a Macaca e foi liberado de seu vínculo com o Timão. O atleta recebeu uma oferta do futebol japonês e o destino deve ser o Varen Nagasaki, equipe treinada por Fábio Carille. Ambos trabalharam juntos no Time do Povo em 2019.