Contente com a vitória do Corinthians diante do Vasco por 4 a 2, o técnico Mano Menezes revelou como recuperou seu elenco, e praticamente livrou o clube do risco do rebaixamento, após o vexame sofrido na partida anterior, diante do Bahia. Segundo o treinador, sua experiência no futebol foi fundamental para que o clube não entrasse em uma sequência pior de derrotas.