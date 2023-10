A resposta de Mano vai depender dos jogos que o camisa 8 fará até o fim do ano. O treinador sabe que a sua responsabilidade a médio e longo prazo é liderar um projeto de renovação do elenco corintiano. Porém, ele gosta do futebol de Renato e tem o desejo de contar com o jogador neste período de transição. Isso, no entanto, só vai acontecer se o meia tiver uma regularidade de jogos e sofra menos com as questões físicas que tanto tem atrapalhado ele nas duas últimas temporadas.