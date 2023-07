- Logo que cheguei ao Corinthians teve um movimento de torcida, eu estava com Duilio e Alessandro, falei: vamos lá conversar com eles. Essa parte emocional foi a que mais trabalhamos. Em momento algum eu peguei um jogador e coloquei exposto aqui. Às vezes vocês não conseguem entender, eu respeito o lado de vocês, mas vocês têm que vir pro lado de cá. Quando vou fazer uma palestra para os jogadores, sento do lado deles. Eu sei a proposta de vocês, mas tem coisas que não podemos falar, está todo mundo de olho. Não vou chegar aqui e falar que meu jogador não jogou porra nenhuma. Lá dentro o couro come - afirmou Luxemburgo.