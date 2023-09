O empate em 4 a 4 com o Grêmio marcou o quinto jogo consecutivo do Corinthians sem vitórias. E isso além de refletir na tabela, com o clube alvinegro a três pontos de distância da zona do rebaixamento no Brasileirão, também contribui com a má fase do Timão e da pressão sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi alvo de vaias vindas das arquibancadas antes do jogo começar. Isso aconteceu quando o nome do treinador foi anunciado no telão da Neo Química Arena.