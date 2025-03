Memphis faz alerta após queda: ‘temos que ser melhores’

O Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 nesta quarta-feira (12), mas foi eliminado da Libertadores. Camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay lamentou a queda e fez um alerta para a sequência da temporada.

— A única coisa que posso dizer é que queremos agradecer aos torcedores, sabe. Eles nos carregaram para essa vitória por 2 a 0. É uma pena que não tenhamos marcado mais gols. Acho que é uma realidade dura. Lutamos muito para chegar à Libertadores na última temporada, conseguimos, mas não finalizamos o trabalho para nos classificarmos, e temos que ser melhores — falou o jogador, após a partida.

Contra o Barcelona, o Corinthians conseguiu fazer dois gols, mas ficou a um gol de levar a decisão para os pênaltis. O time não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar com um jogador a mais, já que o brasileiro Leonai foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo.

Com a queda na terceira fase prévia da Libertadores, o Corinthians está fora da fase de grupos da competição continental e terá de disputar a Copa Sul-Americana desde o início, com seis jogos na primeira fase, antes do mata-mata da competição.

Agora o Corinthians volta suas atenções para a final do Campeonato Paulista. No próximo domingo (16), o time faz o primeiro jogo da decisão estadual contra o Palmeiras. O duelo será no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília). O jogo de volta acontecerá apenas após a Data Fifa, dia 27 de março.

