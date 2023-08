NEWELL'S OLD BOYS-ARG X CORINTHIANS

SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - VOLTA



Local: Estadio Marcelo Bielsa, Rosário, Argentina

Data e hora: terça-feira, 8 de agosto de 2023, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e David Fuentes (COL)

Árbitro de vídeo: Jhon Perdomo (COL)

Onde assistir: SBT, ESPN, Star+ e no tempo real do Lance!