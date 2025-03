Invencibilidade e ‘torcedor’ no Corinthians: conheça o Barcelona de Guayaquil

O Corinthians encara o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (5), no Equador, pelo jogo de ida da fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. O adversário do Timão eliminou o conterrâneo El Nacional no último confronto eliminatório da competição continental. A equipe chega empolgada para o compromisso contra o clube alvinegro.

Bom retrospecto

As equipes se enfrentam no Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil. O Barcelona não perde há 18 partidas atuando no estádio. A última vez foi no dia 25 de abril 2024, quando os equatorianos perderam para o São Paulo por 2 a 0, na última edição da Libertadores.

O clube não é derrotado desde 5 de outubro. Desde então, o Barcelona venceu nove jogos e empatou cinco, considerando partidas do Campeonato Equatoriano. Neste ano, a equipe lidera a competição de maneira isolada, com 9 pontos, fruto de três vitórias em três jogos.

Barcelona de Guayaquil eliminou o El Nacional na última fase da Libertadores (Foto: Marcos Pin / AFP)

Velho conhecido

Félix Torres, zagueiro do Timão, defendeu o Barcelona entre 2016 e 2019, clube no qual é bastante identificado e prometeu não comemorar caso marque gols nesta noite. O jogador disputou 44 jogos pelo time equatoriano antes de se transferir ao Santos Laguna, do México, onde permaneceu até 2024, quando foi contratado pelo Corinthians.

Com 28 anos, Félix Torres se consolidou como peça importante de sua seleção. O atleta soma 42 partidas e cinco gols com a camisa do Equador e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, além da Copa América de 2024, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

— Conheço as duas torcidas, a atmosfera é muito linda. Creio que a atmosfera do torcedor corintiano é um pouco mais forte, creio que se faz notar nos jogos. Quando sofre um gol, se faz sentir muito mais. A torcida do Barcelona também é linda, que segue o clube por todos os lados — disse o atleta em entrevista coletiva na véspera do duelo.