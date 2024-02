- Em relação à multa, até agora não foi paga, ninguém entrou em contato conosco para pagar. Parece que estão tendo uma dificuldade gigante com o Mano Menezes em pagar a multa dele. Até agora não tivemos nenhum contato em relação ao pagamento da multa, só um contato do Corinthians informando que estavam negociando e tinham contratado o António. Não teve nenhuma negociação com o Cuiabá. A gente está aguardado o pagamento da multa, pois enquanto não for depositada, não vamos liberar o treinador. A multa é R$ 1.040.00,00. A multa era de R$ 5 milhões se ele não renovasse com o Cuiabá. O contrato venceu em 2023, nós renovamos no início de 2024 e caso ele não renovasse seria R$ 5 milhões. Depois que ele estava com contrato vigente, a multa foi reduzida - disse Cristiano Dresch.