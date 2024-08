Hugo Souza fala sobre gol anulado do Corinthians contra o Fluminense: ‘Para mim não foi falta’

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, agradece torcida após partida contra o Fluminense, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 02:37 • Rio de Janeiro

O Corinthians foi até o Maracanã para enfrentar o Fluminense neste sábado (17) pela 23ª rodada do Brasileirão. Em um confronto direto na tabela, as duas equipes não conseguiram impor seus jogos e ficaram no empate sem gols. O Timão chegou a balançar as redes com Charles, mas gol foi anulado por falta na origem do lance.

▶️ Torcedores do Corinthians se revoltam com lance de Pedro Raul: ‘Pior que Yuri Alberto’

▶️ Fluminense e Corinthians prestam homenagem a Silvio Santos antes de duelo pelo Brasileirão

Perguntado sobre a decisão de anular o gol do clube paulista, o goleiro Hugo Souza discordou da arbitragem, mas ponderou que a equipe precisa ser trabalhando para conquistar melhores resultados. Com o empate, o Corinthians deixa, momentaneamente, a zona de rebaixamento, e agora depende do Vitória.

– Isso não sou eu quem decido. Deixo para a arbitragem, estão fazendo o trabalho deles. Se o VAR decidiu que é falta, foi falta. É óbvio que vou defender minha equipe. Se perguntar minha opinião eu acho que não foi. Foi um lance ali de jogo. Mas faz parte, é a opinião do árbitro, esse é o trabalho dele. O que a gente precisa fazer é continuar trabalhando para buscar os resultados que a gente precisa.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, faz defesa durante partida contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O goleiro foi um dos destaques da partida, salvando a equipe paulista com uma grande defesa depois de cabeçada do atacante Kauã Elias, aos 37 minutos. A boa fase tem gerado elogios dos torcedores, que já o veem como indispensável. Hugo falou sobre sua importância para o elenco e ressaltou o trabalho dos companheiros.

– É fruto de um trabalho que a gente faz todo dia. Eu fico feliz de estar sendo importante para o grupo. Vim para cá para ajudar o Corinthians. Óbvio que meu trabalho não é só meu, é do Marcelão (treinador de goleiro) e do Luizão. Eu não canso de ressaltar o quão bons são esses moleques, eu falo moleques porque eu também sou, mas eles são mais novos do que eu. Eles elevam o nível todo dia de treinamento, e isso me coloca no meu melhor nível, e eu sei que para eu jogar eu tenho que estar no meu melhor nível. A gente tem que sempre deixar a equipe no jogo. As vezes é uma bola que vem, duas bolas que vem e a gente tem que pegar porque é isso que vai dar confiança para equipe, e é isso que vai deixar no time no jogo para que a gente consiga as vitórias.