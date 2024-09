Hugo Souza, do Corinthians, recebe prêmio de melhor goleiro do Brasileirão

Hugo Souza, do Corinthians, com prêmio do Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 21:53 • São Paulo (SP)

Hugo Souza, do Corinthians, foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão no mês de agosto. O jogador de 25 anos recebeu o prêmio no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (19). A eleição realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com jornalistas e influenciadores.

Durante o último mês, o dono da meta corintiana disputou quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro. Neste recorte, Hugo realizou 13 defesas, com 2.62 "gols evitados". Além disso, não foi vazado em um dos jogos do período, contra o Fluminense.

Via redes sociais, o camisa 22 publicou foto com o troféu e agradeceu pela nomeação. Ele dividiu os méritos com os outros goleiros do elenco e membros da comissão técnica do Timão.

- Feliz e muito honrado por ser eleito o goleiro do mês pelo @brasileirao fruto de um trabalho que não é só meu. Marcelo Carpes, Luiz Dantos, Matheus Donelli, Felipe Longo e Cadu, é de vocês também. Obrigado pelo dia a dia, seguimos por mais! Honra e glória toda sua, Jesus - celebrou Hugo.

