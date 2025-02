Torcedores reagem à narração de Milton Leite em Corinthians x Novorizontino; veja

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0 em jogo do Campeonato Paulista nesta segunda-feira (3), com gol de Alex Santana. A partida teve transmissão do UOL Play, com narração do veterano Milton Leite. Nas redes sociais, torcedores do Alvinegro elogiaram o locutor ex-Globo.

continua após a publicidade

➡️ Após pedir demissão da Globo, Milton Leite fecha com outro canal; veja

Milton Leite foi contratado pelo UOL Play para o Paulistão e atou no jogo desta segunda ao lado do jornalista André Hernan e do ex-atacante Walter Casagrande, ídolo do Corinthians. A partida também teve transmissão do canal "Nosso Futebol" e da plataforma de streaming "Zapping".

- Eu transmito o Campeonato Paulista desde 1990 e voltar agora em um projeto bacana e nesse novo mercado, com a pulverização dos direitos que facilita que muita gente trabalhe, é muito interessante. Estou feliz porque vou fazer o que gosto e já percebi que será com gente muito legal - disse Milton no acerto com o UOL.

continua após a publicidade

Carreira de Milton Leite

Milton Leite deixou a Globo após os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto do ano passado. Após quase 20 anos na emissora, o narrador optou por pedir demissão para passar mais tempo com a família e por conta da perda de espaço recente na empresa. O locutor também somou passagens por Jovem Pan e ESPN.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Está acontecendo uma reformulação do departamento de esportes, com muita gente jovem chegando. E, claramente, eles foram ocupando espaços que antes não ocupavam. E essa foi uma das razões pelas quais eu achei que valia a pena repensar a minha carreira. Foi uma decisão totalmente da direção de esportes da Globo. Eu nunca pedi para deixar de fazer jogos ou eventos - disse Milton ao "R7", no ano passado.

continua após a publicidade

Veja as reações dos torcedores nas redes: