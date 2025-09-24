Organizada do Corinthians faz reunião no Parque São Jorge

A sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, recebeu na tarde desta quarta-feira (24) uma visita de representantes da Gaviões da Fiel.

A ida não constava na agenda do clube. Integrantes da torcida organizada chegaram sem aviso prévio e foram encaminhados ao quinto andar, onde funciona o gabinete da presidência. O grupo foi recepcionado pela secretária de Osmar Stabile.

Informado sobre a presença dos torcedores, o presidente corintiano entrou em contato por telefone com Ale, dirigente máximo da Gaviões, para alinhar um encontro formal. A conversa serviu para combinar uma reunião oficial para quinta-feira (25), com horário a ser definido entre as partes. Os assuntos não foram informados até o momento de publicação desta matéria.

Enquanto o encontro com a presidência não acontece, a comitiva da Gaviões mantém tratativas internas no próprio Parque São Jorge. Os representantes estão reunidos com o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Romeu Tuma Jr.

Parque São Jorge recebeu membros da organizada do clube (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Como dito, o assunto das reuniões ainda não foi divulgado. No mais, o clima interno do Corinthians está quente. O Ministério Público de São Paulo se pronunciou no processo do Regime de Centralização de Execuções (RCE) que o Corinthians move para tentar reorganizar suas finanças. O clube busca parcelar em pelo menos seis anos o pagamento de dívidas que somam quase R$ 200 milhões, mas a Promotoria de Falências entende que antes disso é necessário que a instituição apresente informações detalhadas sobre sua real situação financeira.

Em manifestação enviada ao tribunal na última sexta-feira (19), o MP-SP requereu que o Corinthians seja intimado a entregar documentos contábeis que comprovem os débitos já em execução e também uma estimativa auditada das obrigações que ainda estão em fase de discussão judicial. O órgão ressaltou que a apresentação desses dados é fundamental para avaliar a legalidade do plano proposto e reforçou que a negociação deve ocorrer de forma coletiva, conforme já havia sido determinado pela Justiça.

