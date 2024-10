Gabi Portilho, do Corinthians, é cortada de amistosos da Seleção Brasileira; entenda

Gabi Portilho é desconvocada da Seleção Brasileira (Foto: Staff Images/Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 14:43 • São Paulo (SP)

A atacante do Corinthians Gabi Portilho foi desconvocada pelo técnico Arthur Elias para os próximos amistosos da Seleção Brasileira Feminina. A atleta sentiu dores do joelho direito e foi substituída por Marília, atacante do Cruzeiro, para o duelo contra a Colômbia nos próximos dias 26 e 29, no Espírito Santo.

A jogadora foi destaque da seleção feminina durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e conquistou a medalha de prata. Além disso, Gabi Portilho atuou na campanha do Corinthians na Libertadores Feminina que terminou, neste sábado (19), com o título internacional para as Brabas após vitória de 2 a 0 sobre o Santa Fé.

Gabi Portilho será desfalque para o Brasil contra a Colômbia (Foto: Staff Images/Conmebol)

O Brasil enfrentará a Colômbia, na próxima semana, em Cariacica, no Espírito Santo e disputará dois duelos com as adversárias. O primeiro jogo da seleção feminina acontece às 18h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (26).