Corinthians: campeãs da Libertadores disparam contra a Conmebol

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 21:14 • Rio de Janeiro

Horas após conquistarem o título da Libertadores feminina, as jogadoras do Corinthians publicaram um vídeo criticando a Conmebol e a organização do torneio, vencido pelas Brabas neste sábado, 19.

– Ganhamos, mas nem tudo é festa. Mudança de sede de última hora, falta de divulgação, campos ruins, risco de lesões, apenas 20 atletas inscritas, jogos de três em três dias, estádios vazios, proibido aquecer no campo de jogo, estruturas precárias. Isso é uma falta de respeito. Inadmissível! Não só com o Corinthians, mas com todas as atletas, todos os clubes, todos os países. Queremos respeito para crescermos juntas – disseram as atletas do Corinthians no vídeo, publicado na rede social da meia Gabi Zanotti.

O torneio foi realizado no Paraguai. A competição começou dia 3 deste mês e acabou neste sábado.

Capitã do time, Zanotti já havia criticado a competição durante a semana, chegando a publicar em suas redes o estado do ônibus que levava a delegação para os jogos.

O Corinthians venceu o Independiente Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0, garantindo pela quinta vez o título da Libertadores Feminina. As Brabas dominaram a final e chegaram ao bicampeonato consecutivo (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024), consolidando-se como o maior time da competição.