Finalista do Paulistão, Corinthians teme impacto da Data Fifa

Classificado para a final do Campeonato Paulista, o Corinthians vive uma preocupação extra com a Data Fifa, que pode causar desfalques importantes no time. O clube já teve José Martínez, pela Venezuela, e André Carrillo, pelo Peru, convocados, e ainda aguarda possíveis chamadas de Félix Torres, pelo Equador, e Ángel Romero, pelo Paraguai.

O grande temor da comissão técnica alvinegra é que a Data Fifa se encerra no dia 25 de março, enquanto a final do Paulistão está marcada para o dia 26. Como Equador, Paraguai, Peru e Venezuela têm compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas justamente no dia 25, o retorno desses jogadores a tempo da decisão se torna incerto.

Convocados, Martínez e Carrillo podem ser baixas na final

A Venezuela estreia na Data Fifa enfrentando o Equador no dia 21 de março, às 18h (horário de Brasília), e depois recebe o Peru no dia 25, às 21h. Com isso, o volante José Martínez, convocado pelo técnico Fernando Batista, corre risco de desfalcar o Corinthians nos dois jogos da final do Paulistão, marcados para os dias 16 e 26 de março, segundo a tabela básica da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Já André Carrillo, que voltou a ser chamado pela seleção peruana após ficar fora das últimas listas, também deve ficar ausente. O Peru encara a Bolívia no dia 20, às 22h30 (de Brasília), e visita a Venezuela no dia 25. Além dos jogos, a preparação da seleção já começa nesta segunda-feira e inclui treinamentos no dia 16, mesma data da ida da final.

Carrillo, que não era convocado desde a Copa América de 2024, tem sido uma peça-chave no esquema de Ramón Díaz. Desde que chegou ao Corinthians, em setembro do ano passado, disputou 13 jogos, sendo titular em nove.

Outro nome que gera apreensão no Corinthians é Memphis Depay. O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, esteve no Brasil no mês passado e indicou que o camisa 10 deve ser convocado para os próximos jogos da Liga das Nações. No entanto, a situação de Memphis é um pouco mais favorável ao clube paulista, pois o último jogo da Holanda na Data Fifa será no dia 23 de março, contra a Espanha, o que poderia permitir seu retorno antes da finalíssima do Paulistão.