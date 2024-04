Felipão no Corinthians? O que sabemos sobre o assunto

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 20:13 • São Paulo (SP)

António Oliveira já não goza do mesmo prestígio no Corinthians, e o nome de Felipão passou a ser especulado caso a diretoria alvinegra opte por uma mudança no comando técnico do clube.

Embora a diretoria e o departamento de futebol do Corinthians estejam incomodados com as atuações e resultados negativos da equipe sob o comando de António Oliveira, o clube não realizou qualquer tipo de contato nos últimos dias para contratar Felipão. O Timão perdeu três dos últimos quatro jogos e soma mais de 360 minutos sem balançar as redes.

Felipão, quinto técnico com mais títulos pelo Palmeiras, maior rival do Corinthians, está livre no mercado desde 20 de março, quando foi demitido pelo Atlético-MG. O treinador de 75 anos teria recebido sondagens para assumir a Seleção do México, atualmente comandada por Jaime Lozano, que balança no cargo.

CRISE NO TIMÃO

Em um primeiro momento, António Oliveira deve ser mantido no cargo. Porém, em caso de derrota no domingo (28), contra o Fluminense, a pressão sob o português pode se tornar insustentável.

Fora de campo, o presidente Augusto Melo busca resolver a situação de Rubens Gomes, o Rubão. O diretor de futebol do Corinthians perdeu prestígio após a chegada de Fabinho Soldado e se distanciou do presidente corintiano.

Rubão perdeu prestígio no Timão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Além disso, líderes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Timão, se reuniram com Augusto Melo na quinta-feira (25), e questionaram o mandatário alvinegro sobre temas envolvendo as finanças do clube e o planejamento para a temporada.