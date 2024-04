Psicológico de Cássio liga alerta no Corinthians, que avalia opções

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A diretoria e comissão técnica do Corinthians estão preocupados com o estado mental de Cássio. O capitão do Timão fez forte desabafo após a derrota contra o Argentinos Juniors, deixando seu futuro no clube em aberto e revelando que tem frequentado psicólogos para lidar com as cobranças e críticas.

Com a presença de Cássio e seus representantes, Augusto Melo, Fabinho Soldado e Anahy Couto, psicóloga do Corinthians, o clube vai se reunir com o atleta para entender o incômodo do goleiro. O resultado final da reunião será fundamental para definir a presença do camisa 12 no time titular do Timão para o duelo de domingo (28), contra o Fluminense, pelo Brasileirão. A informação é do Meu Timão.

Com as recentes críticas e falhas de Cássio, a torcida corintiana vem pedindo uma chance para Carlos Miguel, que pode reaparecer entre os titulares desde o dia 10 de março.

Cássio em ação contra o Argentinos Juniors (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

CRISE NO TIMÃO

A situação de Cássio é apenas um dos problemas vividos pelo Corinthians. Dentro de campo, o Timão não vence e não balança as redes há quatro jogos. Os maus resultados, atrelados ao desempenho abaixo da média, aumentaram a pressão em António Oliveira, que perdeu prestígio e balança no cargo. Uma derrota domingo (28), contra o Fluminense, pode tornar a situação do português insustentável no clube.

Fora de campo, a política do Corinthians também ferve. "Braço direito" de Augusto Melo, o diretor Rubens Gomes, o Rubão, deve ser desligado da função nos próximos dias. O dirigente não viajou com a deleção alvinegra para Buenos Aires pois se recupera de dengue, e Rubão e Augusto não se falam há cerca de dois meses.