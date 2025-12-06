Corinthians mapeia reforços em meio a expectativa por fim de transfer ban

Mesmo impedido de realizar contratações, o Corinthians mapeia possíveis reforços no planejamento para a próxima temporada. A contratação de novos jogadores é visto como fundamental pela comissão técnica, que considera o elenco enxuto.

Entretanto, em agosto, o Corinthians foi punido pela Fifa com um trasnfer ban, por uma dívida com o Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres, ainda em 2024, e não pode inscrever novos jogadores. O clube alvinegro deve R$ 44 milhões ao clube mexicano.

O Timão também corre risco de agravar o problema. Matías Rojas obteve decisão favorável na Corte Arbitral do Esporte, por uma dívida de mais de R$ 41 milhões, e pode ser punido com um novo transfer ban.

Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles.

Dezembro será um mês crucial para o Corinthians. A diretoria espera receber valores referentes aos direitos de transmissão, da LFU, e premiação da Copa do Brasil para quitar as pendências e derrubar as punições.

Dorival Jr declarou publicamente a necessidade por refiorços (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)

Janela sem reforços

Quando foi contratado, em abril, Dorival Júnior apresentou à diretoria do Corinthians a necessidade de quatro reforços. Apesar do aval inicial, apenas um nome foi contratado até agora: o meia-atacante Vitinho. O treinador destacou publicamente a necessidade por novos atletas.

- Aqui não é uma lamentação, é apenas uma constatação: quando eu cheguei, pontuei a respeito de situações que precisaríamos intervir. Pedi, acertei antes da minha contratação alguns nomes que pudessem chegar. Por quê? Porque eu percebia as necessidades que nós teríamos - declarou o treinador após a derrota para o Fortaleza, na quarta-feira (4).

Em janeiro, o Corinthians contratou apenas um jogador: Fabrizio Angileri. Ao falar da próxima temporada, Dorival Júnior destacou a necessidade de 'corrigir' as duas últimas janelas, para uma equipe competitiva para 2026.

- O que nós precisamos: é corrigir as duas janelas que nós não tivemos, que foram a de janeiro e a de julho. Nós precisamos corrigir para que tenhamos um elenco ainda mais forte. Por quê? Porque temos um clube de ponta, um clube que está sedento por títulos novamente e que precisa dar essa satisfação ao seu torcedor. Eu nunca vi uma torcida tão alucinada, apaixonada, vibrante e que participa os 90 minutos, incentivando, independentemente do resultado - finalizou o treinador.