Corinthians mapeia reforços em meio a expectativa por fim de transfer ban
Timão se planeja para a próxima temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Mesmo impedido de realizar contratações, o Corinthians mapeia possíveis reforços no planejamento para a próxima temporada. A contratação de novos jogadores é visto como fundamental pela comissão técnica, que considera o elenco enxuto.
Presença de aliada de Augusto Melo gera tensão em audiência do Corinthians
Corinthians
Conselho do Corinthians sinaliza apoio ao voto do torcedor, mas regras geram embate
Corinthians
Vai lotar! Confira previsão de público para Cruzeiro x Corinthians
Cruzeiro
Entretanto, em agosto, o Corinthians foi punido pela Fifa com um trasnfer ban, por uma dívida com o Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres, ainda em 2024, e não pode inscrever novos jogadores. O clube alvinegro deve R$ 44 milhões ao clube mexicano.
O Timão também corre risco de agravar o problema. Matías Rojas obteve decisão favorável na Corte Arbitral do Esporte, por uma dívida de mais de R$ 41 milhões, e pode ser punido com um novo transfer ban.
Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles.
Dezembro será um mês crucial para o Corinthians. A diretoria espera receber valores referentes aos direitos de transmissão, da LFU, e premiação da Copa do Brasil para quitar as pendências e derrubar as punições.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Janela sem reforços
Quando foi contratado, em abril, Dorival Júnior apresentou à diretoria do Corinthians a necessidade de quatro reforços. Apesar do aval inicial, apenas um nome foi contratado até agora: o meia-atacante Vitinho. O treinador destacou publicamente a necessidade por novos atletas.
- Aqui não é uma lamentação, é apenas uma constatação: quando eu cheguei, pontuei a respeito de situações que precisaríamos intervir. Pedi, acertei antes da minha contratação alguns nomes que pudessem chegar. Por quê? Porque eu percebia as necessidades que nós teríamos - declarou o treinador após a derrota para o Fortaleza, na quarta-feira (4).
Em janeiro, o Corinthians contratou apenas um jogador: Fabrizio Angileri. Ao falar da próxima temporada, Dorival Júnior destacou a necessidade de 'corrigir' as duas últimas janelas, para uma equipe competitiva para 2026.
- O que nós precisamos: é corrigir as duas janelas que nós não tivemos, que foram a de janeiro e a de julho. Nós precisamos corrigir para que tenhamos um elenco ainda mais forte. Por quê? Porque temos um clube de ponta, um clube que está sedento por títulos novamente e que precisa dar essa satisfação ao seu torcedor. Eu nunca vi uma torcida tão alucinada, apaixonada, vibrante e que participa os 90 minutos, incentivando, independentemente do resultado - finalizou o treinador.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias