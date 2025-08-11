Escalações de Juventude x Corinthians: Dorival define substituto de Memphis
Timão pronto para o confronto em Caxias do Sul
O Corinthians está pronto para o confronto contra o Juventude, nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O Timão terá desfalques para o duelo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o maior deles é Memphis.
A lesão aconteceu na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na última quarta-feira (6), pela Copa do Brasil. O Corinthians garantiu a classificação na partida, mas Memphis deixou o campo machucado ainda na primeira etapa.
O holandês foi diagnosticado com uma lesão grau de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Ainda não há previsão para o retorno do atacante. Além de Memphis, Carrillo também sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo, e está fora de combate sem previsão de retorno.
Para o lugar dos jogadores, Dorival Júnior escalou Talles Magno no ataque e Breno Bidon no meio de campo.
O Corinthians começa a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Yuri Alberto.
O Juventude entra em campo com: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Gabriel Taliari; Gabriel Veron e Gilberto.
Posição na tabela
O Corinthians não vence há quatro rodadas no Brasileirão e ocupa a 13ª posição na classificação. O último triunfo foi no dia 16 de julho, por 1 a 0 contra o Ceará, no Castelão. Neste período, o Timão eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil.
O Juventude não vive boa fase no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha perdeu os últimos quatro jogos na competição. Entretanto, o clube defendeu um tabu contra o Corinthians e não perde para o adversário atuando em Caxias do Sul desde 2008, quando foi superado por 2 a 1, em duelo válido pela Série B daquela temporada
