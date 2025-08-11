Chegada de Vitinho ao Corinthians divide opiniões: ‘Que jogue bola’

O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (11), a chegada do atacante Vitinho, que assinou contrato até 2026. Livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, o acerto com o jogador não teve custos de transferência ao Timão. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a nova contração.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A chegada do atacante não agradou de forma unânime. Alguns internautas se manifestaram favorável ao novo reformo, mas outros questionaram o movimento da diretoria do Corinthians no mercado. Alguns torcedores de clubes rivas também opinaram sobre o negócio. Veja a repercussão abaixo:

Vitinho no Corinthians

As negociações entre o clube paulista e o jogador se intensificaram nesta semana. O acerto das partes foi ágil na busca de evitar um possível transfer ban do Timão. O CAS (Corte Arbitral do Esporte) cobra que a diretoria alvinegra cumpra as responsabilidades financeiras com a contratação de Félix Torres.

continua após a publicidade

O Timão deve ao Santos Laguna R$ 34 milhões do negócio pelo zagueiro. A Justiça determinou que a quantia seja paga até esta segunda-feira (11).

A contratação de Vitinho é a primeira dentro do acordo firmado entre o Corinthians e Dorival Júnior no momento da chegada do treinador, que prevê até quatro reforços. A prioridade era um atacante que atue pelas pontas.

continua após a publicidade

O atacante está sem clube desde que deixou o Al-Etitifaq, da Arábia Saudita, em maio, e vê o retorno ao futebol brasileiro como uma oportunidade para a carreira. Na quinta-feira (7), o jogador realizou exames. O anúncio, entretanto, só foi feito nesta segunda-feira (11), após o Corithians recebedor documentos do clube saudita.