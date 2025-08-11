menu hamburguer
Chegada de Vitinho ao Corinthians divide opiniões: ‘Que jogue bola’

Atacante é o primeiro reforço do Timão da atual janela de transferências

imagem cameraVitinho é anunciado pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
13:06
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (11), a chegada do atacante Vitinho, que assinou contrato até 2026. Livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, o acerto com o jogador não teve custos de transferência ao Timão. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a nova contração.

A chegada do atacante não agradou de forma unânime. Alguns internautas se manifestaram favorável ao novo reformo, mas outros questionaram o movimento da diretoria do Corinthians no mercado. Alguns torcedores de clubes rivas também opinaram sobre o negócio. Veja a repercussão abaixo:

Vitinho no Corinthians

As negociações entre o clube paulista e o jogador se intensificaram nesta semana. O acerto das partes foi ágil na busca de evitar um possível transfer ban do Timão. O CAS (Corte Arbitral do Esporte) cobra que a diretoria alvinegra cumpra as responsabilidades financeiras com a contratação de Félix Torres.

O Timão deve ao Santos Laguna R$ 34 milhões do negócio pelo zagueiro. A Justiça determinou que a quantia seja paga até esta segunda-feira (11).

A contratação de Vitinho é a primeira dentro do acordo firmado entre o Corinthians e Dorival Júnior no momento da chegada do treinador, que prevê até quatro reforços. A prioridade era um atacante que atue pelas pontas.

O atacante está sem clube desde que deixou o Al-Etitifaq, da Arábia Saudita, em maio, e vê o retorno ao futebol brasileiro como uma oportunidade para a carreira. Na quinta-feira (7), o jogador realizou exames. O anúncio, entretanto, só foi feito nesta segunda-feira (11), após o Corithians recebedor documentos do clube saudita.

Vitinho durante passagem pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita (Divulgação/Al-Ettifaq)

