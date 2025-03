Vai virar? Ex-jogadores palpitam resultado de Corinthians x Barcelona-EQU

O Corinthians tem uma difícil missão nesta quarta-feira (12), contra o Barcelona-EQU, pela terceira fase da Libertadores. O Alvinegro precisa vencer o adversário por no mínimo 3 a 0 para levar o jogo para os pênaltis. No programa "Os Donos da Bola", ex-jogadores palpitaram no confronto na Neo Química Arena.

Para Neto, ídolo do Corinthians, o Alvinegro vai vencer o jogo por 3 a 0 e avançar à fase de grupos da Libertadores nos pênaltis. Velloso, ex-goleiro do Palmeiras, palpitou o placar de 2 a 0 para o time de Ramón Díaz, enquanto Souza, ex-meia do São Paulo, apostou em uma vitória do time paulista por 2 a 1.

No primeiro jogo, há uma semana, o Barcelona-EQU venceu o Corinthians por 3 a 0, com gols de Corozo (2) e Rivero.

FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS x BARCELONA

Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming);

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero).

BARCELONA (Técnico: Segundo Castillo)

Contreras; Vargas, Álex Rangel, Vallecilla e Carabalí; Arroyo, Leonai e Cortez; Valiente, Corozo e Rivero.