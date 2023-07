O movimento para as oitavas é diferente do que foi feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo na fase anterior, em que o clube alvinegro derrotou o Universitario, do Peru, duas vezes e passou de fase. Na situação, a opção foi por uma escalação totalmente alternativa, priorizando a presença dos atletas mais jovens. A exceção foi o atacante Róger Guedes, no duelo de volta, em Lima, que jogou pois cumpriria suspensão no jogo seguinte do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia.