O meio-campista Matías Rojas segue com dores na região do tornozelo esquerdo, e a recuperação tem sido mais demorada do que o esperado pelo departamento médico do Corinthians. Isso tem preocupado também a comissão técnica do clube, que contava com a presença do paraguaio no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, marcado para a próxima quarta-feira (16).