A partida na Neo Química Arena promete movimentar a parte de baixo da tabela! O Corinthians vai receber o Coritiba neste domingo (13), às 16h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times precisam vencer: o Corinthians tenta se distanciar dos últimos colocados, e o Coxa precisa tenta sair da zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Na Lance! Betting, se ambas as equipes marcarem gols, as odds pagam 2.18. Pretende apostar no jogo e quer saber como foram os últimos quatro encontros entre as equipes? Então confere aqui.