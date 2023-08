Luxa não poderá contar com Renato Augusto. Autor do primeiro gol do Timão no empate por 2 a 2 com o Internacional, o camisa 8 foi substituído após o intervalo da partida no Beira-Rio. A comissão técnica optou por preservar o meia da partida contra o Newell´s, e Renato retornou a São Paulo para dar sequência nos treinamentos no CT Joaquim Grava.