Veríssimo não viajou para Porto Alegre, onde o Timão empatou com o Internacional no último sábado (5), pelo Brasileirão. Assim, ele também não foi para Rosario. Por conta da proximidade entre a capital gaúcha e a cidade argentina, a delegação corintiana não voltou para São Paulo, e nenhum atleta que foi ausência no duelo diante do Colorado se juntou ao grupo depois do compromisso pela competição nacional. Pelo contrário, Renato Augusto, que jogou e até fez gol contra o Inter, não seguiu com os companheiros para a Argentina e retornou para SP por decisão da comissão técnica.