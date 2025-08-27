Escalação do Corinthians: Garro retoma titularidade contra o Athletico
Timão terá o retorno de Garro contra o Athletico Paranaense
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians está escalado para o duelo contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será na Ligga Arena, em Curitiba. Dorival Júnior promoveu poucas mudanças entre os onze iniciais.
Jornalista preferia ex-Corinthians na vaga de Jean Lucas na Seleção: ‘Mais jogador’
Fora de Campo
Corinthians encaminha renovação de contrato com dupla do elenco
Corinthians
Corinthians abre venda de ingressos para semifinal contra o São Paulo no Canindé
Futebol Feminino
No time titular, o treinador escalou Rodrigo Garro. O meia retorna ao time titular após ser poupado na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama, no último domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. No banco, Dorival Júnior promoveu o retorno de Memphis.
O camisa 10 do Timão não entra em campo desde o dia 6 de agosto, na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Memphis iniciou a transição física na segunda-feira (25), e viajou com o grupo para Curitiba.
Por outro lado, Dorival Júnior terá quatro desfalques. O lateral-esquerdo Hugo e o atacante Yuri Alberto se recuperar de uma cirurgia na hérnia inguinal. Os volantes Carrillo e José Martínez também estão fora. O primeiro citado se recupera de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, enquanto o venezuelano se recupera de uma fratura na mão esquerda. Além dos machucados, Raniele cumpre suspensão pelo recebimento do terceiro cartão amarelo.
O Corinthians inicia o duelo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Campanha na Copa do Brasil
O Timão chegou às quartas de final após eliminar Novorizontino e Palmeiras. O Corinthians tem 100% de aproveitamento na atuação da competição nacional. Foram duas vitórias por 1 a 0 contra a equipe do interior, pela Terceira Fase.
Nas oitavas de final, o Timão também venceu o Palmeiras em duas oportunidades. A primeira foi por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol do Memphis. Na volta, o Corinthians bateu o rival por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias