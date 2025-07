Muro de sede do Corinthians é pichado e torcida manda recado para Memphis

O Parque São Jorge, sede do Corinthians, amanheceu com os muros pichados nesta quarta-feira (23). Os protestos feitos pela torcida alvinegra foram direcionados ao atacante Memphis Depay, que se tornou alvo de críticas de parte dos corintianos ao longo das últimas semanas e vive momento conturbado nos bastidores do clube.

Na mensagem deixada no muro, a torcia manda um recado para o atacante holandês e diz que ele não é ídolo do clube, enquanto o ex-jogador Neto foi citado na pichação e chamado de "eterno ídolo" do Corinthians.

- Depay, de ídolo você não tem nada. Craque Neto 90/91/97 nosso eterno ídolo - diz a mensagem deixada no muro do Parque São Jorge.

Os números citados na frase fazem referência a títulos importantes que Neto, conhecido como Craque Neto, conquistou com a camisa do Corinthians. Em 1990, levantou a taça do Brasileirão, em 1991, foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, e o Campeonato Paulista de 1997.

O ato da pichação no Parque São Jorge é o prenúncio do tom que a torcida corintiana terá no protesto marcado para esta quinta-feira (24), que acontecerá na própria sede do clube.

Polêmicas recentes de Memphis no Corinthians

A relação entre Memphis e Corinthians começou a desandar quando se tornaram públicas as noticiações extrajudiciais enviadas por ele ao clube alegando a falta de pagamentos acertados no contrato entre o atacante e o alvinegro. O atraso implicou na ausência do camisa 10 de um dos treinamentos da equipe, ápice do atual desgaste.

Após enfrentar atrasos no pagamento dos salários de julho, o clube quitou as pendências na terça-feira, 8 de julho, embora o vencimento original fosse no dia 6. A diretoria alvinegra se mobilizou para regularizar os pagamentos junto ao elenco e funcionários.

Pouco depois, foi divulgado que o Corinthians também acumula uma dívida superior a R$ 300 mil com a empresa que cuida da segurança do atacante. Os documentos obtidos pelo portal 'ge' revelam que o valor total em aberto é de R$ 326.509,04, dividido em duas faturas vencidas no fim de junho: uma de R$ 134.794,21 e outra de R$ 191.714,83.