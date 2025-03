Escalação: Corinthians terá força máxima para decisão no Paulistão

O Corinthians segue a preparação para encarar o Mirassol no próximo domingo (2), na Neo Química Arena, em duelo válido pelas quartas de final do Paulistão. Com a missão de voltar a conquistar um título após seis anos, Ramón Díaz deve escalar o Timão com força máxima.

O único desfalque será Raniele. O volante sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita no jogo de ida contra a Universidad Central, da Venezuela, e segue em tratamento com o departamento médico alvinegro.

Com isso, o meio de campo será formado por José Martínez, Breno Bidon, que retornou da Seleção Brasileira sub-20, André Carrillo e Rodrigo Garro.

Uma posição, por sua vez, segue em disputa. Autor de um dos gols na vitória do Corinthians sobre a UCV, Matheus Bidu entra como favorito para iniciar na lateral-esquerda, mas enfrenta a concorrência de Hugo.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, durante treinamento no CT Joaquim Grava (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Novidade para o Corinthians no Paulistão

Anunciado na última sexta-feira (28), o lateral-esquerdo Angileri foi inscrito pelo clube na lista da competição estadual e está à disposição da comissão técnica liderada por Ramón Díaz, que agora conta com quatro opções para o setor.

Provável escalação do Corinthians

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo contra o Mirassol tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, Breno Bidon, André Carrilo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

As equipes se enfrentam no próximo domingo (2), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O vencedor do confronto, disputado em partida único, garante vaga nas semifinais do torneio estadual.