Corinthians inicia transição para ter Garro em ‘momento chave’ da temporada

Em reta final de recuperação de uma tendinopatia patelar, algo que afeta seu rendimento desde o início da última temporada, Rodrigo Garro deve ser liberado integralmente pelo departamento médico do Corinthians nos próximos dias.

continua após a publicidade

+ Corinthians fecha acordo recorde para direitos de transmissão do Brasileirão

Fora dos compromissos do clube paulista até o momento, o meia argentino voltou a trabalhar com bola na última semana, mas com restrições. A expectativa é que ele retorne a treinar com o elenco alvinegro a partir da próxima semana.

– Garro está na última etapa de recuperação. Muito positivo como está reagindo à parte física. Muito pouco tempo, chato falar um dia específico, não posso. Mas estamos felizes, não preocupa porque está avançando bem, é o jogador mais importante que a gente tem. Faz falta sempre, é o melhor jogador da liga – afirmou Emiliano Martínez, auxiliar técnico do Timão.

continua após a publicidade

O planejamento da comissão técnica do Corinthians é ter Garro à disposição, pelo menos no banco de reservas, para o clássico contra o Palmeiras na próxima quinta-feira (6), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

A presença do jogador na estreia da Copa Libertadores, por sua vez, foi confirmada por Emiliano. No dia 19 de fevereiro, o Corinthians encara o Universidade Central, da Venezuela, fora de casa. A partida volta aconteceu uma semana depois, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Rodrigo Garro em ação durante partida do Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

– É chato falar de um dia (para volta), pois podem falar que estou mentindo. Mas ele não preocupa (para a estreia na Libertadores, dia 19 de fevereiro), pois está avançando bem na recuperação. É o jogador mais importante que a gente tem, melhor meia do Brasileirão, faz falta – completou o profissional