Eleito presidente do Corinthians, Augusto Melo já iniciou o processo de montagem da equipe que cuidará do futebol do clube a partir de janeiro. A equipe terá quatro pilares: um executivo de futebol (especializado em mercado), um diretor não remunerado (como prevê o estatuto do clube), um diretor-adjunto e um coordenador (responsável por fazer o elo entre categorias de base e futebol profissional).