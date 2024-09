Entenda o que o Corinthians precisa para ter Depay e Carrillo na Copa do Brasil

(Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 09/09/2024 - 12:10 • São Paulo (SP)

O Corinthians corre para tentar inscrever o atacante Memphis Depay e o meia André Carrillo para uma possível disputa de semifinal da Copa do Brasil. O período de inscrição dos atletas que poderão participar da próxima fase da competição termina nesta segunda-feira (9).

No entanto, para conseguir inscrever a dupla, o clube precisa acertar os últimos detalhes e assinar os contratos oficialmente, para que assim eles obtenham o visto de trabalho e sejam registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Depay está com a situação mais adiantada. O atacante já realizou os exames na Holanda e foi aprovado. Agora, ele terá um encontro com o dirigente Fabinho Soldado, que embarcou para a Amsterdã no domingo (8) para assinar o contrato com o holandês. O vínculo do jogador será válido até o final de 2026.

Carrillo já está no Brasil para assinar com o clube e deve conseguir ter seu nome inscrito na competição a tempo. O vínculo do meia com o Alvinegro vai até a metade de 2025, mas poderá ser prorrogado em caso de cumprimento de metas. O peruano de 33 anos estava livre no mercado após deixar o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, e chega sem custo ao Corinthians.

Brasileirão e Sul-Americana

Apesar da pressa para inscrever os jogadores para uma possível disputa de semifinal na Copa do Brasil, o Timão tem mais tempo para inscrevê-los no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

O prazo para inscrever jogadores na Sul-Americana vai até o dia 13 de setembro. Já para o Campeonato Brasileiro, o clube pode realizar a troca de até oito atletas de sua lista atual até o dia 20 de setembro.