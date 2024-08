Emiliano Díaz explica substituição de Talles Magno e fala sobre reforços no Corinthians

Emiliano Díaz, filho e auxliar de Ramón Díaz, em partida do Corinthians pelo Brasileirão. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Ramón e Emiliano Díaz concederam entrevista coletiva após o empate entre Fluminense e Corinthians por 0 a 0, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao ser perguntado sobre Talles Magno, o auxiliar revelou motivo da substituição que ocorreu no intervalo.

O atacante de 22 anos foi o melhor jogador do Timão no primeiro tempo, e foi substituído por Giovane. Já no banco de reservas, Talles utilizou uma compressa de gelo no joelho. Emiliano Díaz também explicou a substituição de Rodrigo Garro logo no início do segundo tempo, o que deixou o Corinthians sem um meia criativo até a entrada de Coronado.

– Sobre o Talles, tem uma pequena moléstia no joelho, por isso saiu. E quando você quer manter o controle, pode jogar com um camisa 10, mas tínhamos que ser um pouco mais agudos, por isso tiramos o Garro e colocamos Wesley. Acho que em alguns momentos conseguimos, em outros não. Estamos contentes com o que o plantel está dando. Foi esta a alteração que fizemos – explicou.

O auxiliar técnico revelou que o Alvinegro tem negociações avançadas para a contratação de reforços, mas evitou citar nomes.

– Creio que estamos avançados, mas até que assinem não posso falar. Por respeito a você e a torcida. Tem exames médicos... quando assinar, mas Fabinho e presidente estão trabalhando muito para trazer toda a gente que precisamos. Estamos tranquilos por ora.