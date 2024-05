O goleiro Cássio durante entrevista coletiva de despedida do Corinthians (Foto: Fábio Lázaro / Lance!)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso e Rafael Oliva • Publicada em 18/05/2024 - 12:40 • São Paulo (SP) • Atualizada em 18/05/2024 - 14:35

O goleiro Cássio se despediu do Corinthians após 12 anos vestindo a camisa alvinegra. Em entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava, o atleta agradeceu o clube pela oportunidade e pelas conquistas que teve, e afirmou que agora é o momento de um novo desafio na carreira, mas negou que ir para o banco de reservas tivesse sido crucial para a decisão de deixar o Timão.

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

➡️ Acredita que o Timão avançará em primeiro no grupo da Sul-Americana? Se liga nas odds: 1.53

- Acho que foi uma série de situações. Em certo momento, você entende que seu ciclo acabou e estou tranquilo quanto a isso. No começo do ano, tive uma possibilidade de sair e entendi que naquele momento não era a hora. Acho que nesse momento é hora de ter um novo desafio na minha carreira, e sair bem, sabe? Não estou saindo porque fui para o banco, e sim por entender que o ciclo acabou. Eu fui outras vezes para o banco, em 2016, e não saí por isso - disse o goleiro.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

Cássio se diz feliz com a fase da carreira, afirma que sai tranquilo do clube e também como gostaria.

- Honestamente, todas as festas feitas, todas as homenagens, não tenho dúvida que saí pela porta da frente. Jogo de despedida é para quem vai se aposentar, na minha opinião. Não tenho dúvida que saio pela porta da frente, não é o que muitos imaginavam, mas não controlamos o futuro. Até brinquei com alguns funcionários, achava que eles iam sair antes. Agora saio em paz, com tranquilidade, olha todo o carinho que recebi, não tive atrito com ninguém, foi tudo conversado - afirmou o goleiro.

+ Corinthians oficializa saída de Cássio: veja o que sabemos sobre a rescisão do goleiro

Cássio acertou sua rescisão com o Corinthians e irá atuar no Cruzeiro até o fim de 2027. Para antecipar a sua saída do Corinthians, Cássio e Carlos Leite, representante do atleta, abriram mão de alguns valores que tinham a receber da equipe do Parque São Jorge.

Sobre a questão financeira em relação a sua saída, Cássio se limitou a dizer que está tudo bem resolvido, e que os responsáveis cuidarão disso.

- Essa situação foi muito bem gerida com o presidente e diretoria. Isso nunca foi problema, em todo o tempo que estive aqui e tudo foi muito bem resolvida. Essa é uma parte que quem cuida são meus empresários e advogados e tudo correu tranquilamente.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou brevemente sobre a saída do goleiro. O mandatário, aliás, prometeu um busto em homenagem ao goleiro, que será eternizado no Parque São Jorge.

- Dia triste para nós corintianos, mas faz parte. Nessas horas, não temos palavras para descrever a emoção e tristeza. Agraço a essa pessoa fantástica que convivi, um grande homem e ídolo que ao longo desses 12 anos aprendi a admirar e torcer. Obrigado, Cássio. Obrigado pelos títulos maravilhosos, por entrar na história, você estará eternamente em nossos corações e será lembrado todos os dias quando entrarmos no CT. É um ciclo que se encerra e que você seja muito feliz.

Com 712 jogos disputados com o manto alvinegro – sendo o goleiro que mais atuou –, Cássio é um dos maiores ídolos da centenária história do clube. Ao todo, foram nove títulos conquistados: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma CONMEBOL Libertadores (2012), um Mundial de Clubes FIFA (2012) e uma CONMEBOL Recopa (2013).

Cássio, durante despedida do Corinthians (Foto: Rafaela Oliveira / Lance!)