(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Fábio Lázaro e Rafael Marson • Publicada em 03/05/2024 - 13:51 • São Paulo (SP)

Augusto Melo tenta se blindar de possíveis ataques políticos, pois sabe que a oposição aumentará após ter demitido Rubão da direção de futebol do Corinthians.

O presidente do Timão estuda fazer algumas mudanças em cargos estratégicos, incluindo pessoas que possam contribuir nos bastidores e desligando outras que eram mais próximas ao ex-diretor.

Um exemplo foi a demissão de Wagner Vilaron, que comandava a comunicação corintiana. O profissional ajudou na coordenação da campanha eleitoral de Augusto Melo, sendo próximo de Rubão, que era o principal articulador político da chapa.

O desligamento de Vilaron aconteceu quando Rubão começou a questionar e criticar o diretor de marketing Sérgio Moura, aliado do presidente.

Augusto Melo sabe que perde muito nos bastidores agora que não terá mais Rubão ao seu lado. Esse, inclusive, foi um dos motivos para que o mandatário corintiano tivesse adiado a decisão por desligar o antigo aliado, que já tinha sido tomada há cerca de duas semanas.

A dupla já não se falava há quase dois meses por distanciamento motivado por discordâncias na direção de futebol. Porém, pessoas próximas a Melo tentaram convencê-lo a se reaproximar de ter Rubão, como medo de tê-lo como adversário político. O desgaste entre os dois, porém, já era insustentável e a demissão do diretor inevitável.

Rubão, ex-diretor do Corinthians, durante treino no CT Joaquim Grava (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Rubão, por sua vez, não pretende se aliar à oposição, hoje liderada pelo grupo de Andrés Sanchez. Mas pode se alinhar eles em pautas específicas. O agora ex-diretor possui um número considerável de aliados na política corintiana e, assim, pretende organizar essas pessoas como um grupo entre a situação e a oposição.

Rubens Gomes não pretende tomar decisões drásticas tão cedo, mas a ideia dele é “comprar briga” com a atual gestão até o fim do mandato.

Um movimento que vise o impeachment do presidente ainda neste ano também não é descartado nos bastidores do Corinthians. Pelo contrário, é visto como uma realidade muito possível nos próximos meses.

O que vai definir uma possível continuidade do processo serão as respostas que Augusto dará ao Conselho Deliberativo sobre alguns contratos, como o patrocínio master e a permuta com uma empresa de colchões em troca de um camarote na Neo Química Arena, além da exposição da marca no uniforme de treino e uma placa de publicidade no CT Joaquim Grava. Um grupo de conselheiros da oposição já pediram explicações sobre esses assuntos.