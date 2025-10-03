Dúvida no Corinthians, Memphis vive indefinição em meio a boa fase na Holanda

O Corinthians vive a expectativa para o retorno de Memphis no duelo contra o Mirassol, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. O holandês realiza transição física e pode ser novidade no confronto, que também pode ser positivo para sua carreira na seleção.

Com um edema na coxa direita, Memphis não entra em campo desde a vitória do Timão sobre o Athletico Paranaense, em Itaquera, pela Copa do Brasil, no dia 10 de setembro. Naquele jogo, o holandês saiu com dores.

O camisa 10 do Timão não participou de nenhum treinamento com o elenco desde então, em parte por precaução da comissão técnica para evitar o agravamento da lesão. No jogo em que se machucou, Memphis havia acabado de retornar da Data Fifa, em que defendeu a seleção da Holanda, e acabou entrando em campo contra o Athletico devido à importância da partida.

O cuidado da comissão visa preparar Memphis para o restante da temporada. O Timão terá compromissos defensivos em dezembro, quando irá encarar o Cruzeiro, em duelos de ida e volta, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Memphis na Holanda

O confronto contra o Mirassol será o último antes da paralisação do calendário nacional para os duelos entre seleções. A Holanda terá compromissos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. No dia 9, a equipe encara Malta, e no 12, recebe a Finlândia.

A seleção de Koeman lidera o Grupo G com dez pontos. Memphis é um dos destaques da equipe com cinco gols em quatro partidas. O camisa 10 do Timão se tornou o maior artilheiro da Holanda com 52 tentos ao todo. Entretanto, há a dúvida se ele poderá ser convocado pela falta de jogos.

Memphis voltou a ganhar a confiança de Koeman justamente vestindo a camisa do Corinthians. Antes de chegar ao Timão, o atacante só havia atuado pela seleção na Eurocopa de 2024. Com boas atuações no Brasil, ele recuperou espaço na Holanda e voltou a chamar a atenção do treinador.