Dorival lamenta erro fatal do Corinthians em derrota para o Sport

O técnico Dorival Júnior classificou como decisivo o erro na saída de bola do Corinthians que antecedeu o gol do Sport na derrota por 1 a 0, neste domingo, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou que a desatenção no reinício do segundo tempo mudou o roteiro do jogo e impediu a reação corintiana.

— Tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés. Jogada bem desenhada com infiltração e, no nosso erro, tomamos o gol. A partir do gol, acabou o jogo. Não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se dedicou, se entregou — afirmou Dorival.

Sport encerra série invicta do Corinthians e vence a primeira em casa no Brasileirão

O resultado marcou a primeira vitória do Sport como mandante no Brasileirão e quebrou um jejum de seis meses dos rubro-negros na Ilha do Retiro. Lanterna da competição, o time pernambucano confirmou o triunfo diante do Corinthians em um duelo marcado por pressão alta no primeiro tempo, dois gols anulados dos anfitriões por impedimento e efetividade logo no início da etapa final, quando saiu o gol da partida.

— Enfrentamos um Sport que está evoluindo, já vinha merecendo os resultados e o concretizou contra nós. Não faltou luta, entrega e dedicação. Fomos atrás, mesmo com todas as dificuldades, mas um erro foi fatal e nos tirou a possibilidade de um grande resultado — analisou o treinador.

Dorival reforçou a leitura de que o Corinthians manteve competitividade, ainda que sem brilho técnico, e valorizou o comportamento da equipe ao buscar o empate até o apito final. Para o treinador, a queda de concentração no lance do gol determinou o desfecho de um confronto equilibrado na maior parte do tempo.

— O Corinthians foi valente, foi para cima, buscou o resultado. Não foi uma jornada tecnicamente brilhante, mas não deixamos de lutar, não faltou entrega e fomos atrás do resultado.

Com a derrota, o Corinthians permanece no meio da tabela e volta a campo em casa na próxima rodada, em confronto direto importante para recuperar terreno e manter a disputa por vaga nas competições continentais. O Sport, por sua vez, tenta transformar o resultado na Ilha do Retiro em ponto de virada na briga contra o rebaixamento.