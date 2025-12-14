Gabigol manda recado após errar pênalti decisivo em Corinthians x Cruzeiro

Principal personagem do Cruzeiro na eliminação para o Corinthians nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil, Gabigol, que errou pênalti decisivo, não passou pela zona mista na Neo Química Arena e se pronunciou em suas redes sociais.

O camisa 9 cobrou a quinta penalidade máxima da disputa contra o Timão, que poderia dar a classificação à Raposa. Entretanto, bateu fraco no canto esquerdo e o goleiro Hugo Souza fez a defesa.

Aproximadamente uma hora após o fim do confronto, o jogador do Cruzeiro usou suas redes sociais para falar sobre o erro, mas não chegou a pedir desculpas.

– Não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada. Obrigado nação Azul pelo apoio incondicional! Assumo minha responsabilidade e meu erro, tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário – comentou Gabigol em post no "X".

Fim de temporada decepcionante de Gabigol no Cruzeiro

Já com rumores de uma possível saída do Cruzeiro em 2026, Gabigol fechou sua temporada pela equipe mineira errando um pênalti decisivo contra o Corinthians na Neo Química Arena.

Vestindo a camisa do Cruzeiro, Gabigol disputou 48 partidas, com 13 gols marcados e quatro assistências. Contratado para ser o principal nome do time, ele perdeu seu lugar na equipe titular para Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Em toda sua carreira, Gabriel Barbosa perdeu apenas nove pênaltis no tempo normal, convertendo 53 de 62 penalidades. Pelo Cruzeiro, este foi o terceiro perdido de oito que cobrou.

Homenagem vandalizada

Após a eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, torcedores vandalizaram um muro com a imagem de Gabigol, localizado na Toca da Raposa I. O jogador desperdiçou uma cobrança de pênalti e deu caminho para a classificação da equipe paulista.

Em imagens divulgadas pela rádio "Rede 98", o rosto de Gabigol foi pintado com tinta amarela, enquanto a inscrição "vai embora, lixo" apareceu pichada ao lado do nome do atleta. O mural integrava uma ação de marketing realizada no começo da temporada, durante o anúncio da contratação do camisa 9 pelo clube celeste.