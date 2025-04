Apresentado, Dorival Júnior minimiza turbulência no Corinthians

Dorival Júnior foi apresentado como novo treinador do Corinthians nesta terça-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava. Anunciado oficialmente na data de seu aniversário, o técnico assume o Timão pela primeira vez em sua carreira.

O contrato do treinador com o clube alvinegro é válido até o final de 2026, período que marca o final da gestão de Augusto Melo na presidência. O dirigente vive um período turbulento, com as contas do clube alvinegro reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Dorival Júnior minimizou a crise externa no Timão e relembrou a parceria com Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, no Flamengo.

— A minha preocupação é esportiva, é técnica, é dentro do campo, eu jamais vou estar entrando numa outra área que não me confere, não tenho nem capacidade para isso, confio nas pessoas que me contrataram, conhecem o meu trabalho, já tive a oportunidade de um trabalho, graças a Deus, vitorioso com o Fabinho numa outra equipe que nos deu um retorno muito importante num contexto geral e eu vou procurar reeditar esse trabalho aqui dentro — falou o treinador em entrevista coletiva.

Dorival Júnior assinou com o Corinthians até o final de 2026 (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

Crise dentro de campo

Com acordo fechado com o Corinthians, Dorival Júnior esteve no Maracanã para assistir à derrota do Timão para o Flamengo por 4 a 0, no domingo (27), pelo Brasileirão. O treinador minimizou a má atuação da equipe.

Segundo Dorival Júnior, a crise vivida pelo Timão é natural após a conquista do título do Paulistão, há um mês. O treinador justificou que o trabalho agora é para focar no fim desse desequilíbrio e evitou apontar culpados.

— Se eu for avaliar a equipe por apenas uma partida, a reação dos atletas naquele momento, eu não estaria sendo correto. Eu acho que nós temos que verificar no todo o que vem acontecendo. Não existem culpados aqui, setoriais, não existem culpados individuais. O que existe? Um pequeno desequilíbrio pós a conquista de uma competição. É natural, às vezes, foge até aquilo o que busca o seu treinador. Até porque é muito difícil você chegar num processo emocional, no limite dele, no final dele alcançando os resultados alcançados, logo na sequência, você tem uma queda natural - finalizou o treinador do Timão.