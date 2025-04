Assista à apresentação de Dorival Júnior no Corinthians

Dorival Júnior está sendo apresentado como novo treinador do Corinthians nesta terça-feira (29), no CT Dr.Joaquim Grava. O técnico concede entrevista coletiva e fala sobre os desafios e suas expectativas para o trabalho no Timão.

Chegada de Dorival ao Corinthians

Dorival Júnior assume o Corinthians após uma passagem precoce pela Seleção Brasileira, entre 2024 e 2025. Sob o comando do selecionado nacional, o treinador viveu altos e baixos como as vitórias sobre Espanha e Inglaterra, até a eliminação nas quartas de final da Copa América e goleada sofrida para a Argentina.

O técnico busca no Corinthians uma reviravolta na carreira. Dorival Júnior fez muito sucesso nos dois últimos clubes que treinou: o Flamengo, quando conquistou a Copa do Brasil e Libertadores em 2022, além do São Paulo, quando faturou a Copa do Brasil de 2023

O comandante entra no lugar de Ramón Díaz, demitido após uma derrota para o Fluminense no Brasileiro. O argentino conquistou o título do Paulistão deste temporada sobre o Palmeiras e quebrou um jejum de seis anos sem título do clube alvinegro, entretanto, uma sequência de maus resultados e a eliminação precoce na Pré-Libertadores custaram o seu cargo.

Aos 63 anos, O anúncio foi feito justamente no dia do aniversário de Dorival Júnior, será a primeira passagem do treinador pelo Timão, com quem assinou contrato até 31 de dezembro de 2026.

A contratação foi concretizada após duas reuniões entre Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e o treinador, em Florianópolis. Dorival Júnior gostou do projeto apresentado pelo Timão e assinou contrato até o final de 2026, quando termina a gestão de Augusto Melo.