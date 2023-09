Enquanto priorizava a Copa do Brasil e a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, Vanderlei Luxemburgo mandou um time alternativo e tratou as partidas contra Universitario e Newell´s Old Boys como uma espécie de laboratório para avaliar jogadores pouco aproveitados e garotos da base. Uma eliminação diante dos peruanos ou argentinos dificilmente faria Luxa balançar no cargo, e o Timão conseguiu avançar às quartas de final.