Augusto Melo vai esperar Marcos Braz e Bruno Spindel retornarem de viagem à Europa para acertar as cláusulas com o Rubro-Negro no contrato de empréstimo. O lateral-direito participou do treino aberto antes da partida contra o Guarani, mas só será anunciado após a assinatura do contrato. Mesmo assim, há otimismo para que as partes se acertem durante a semana.