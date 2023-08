Corinthians e Goiás travaram um duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa houve pouca emoção, mas, no segundo tempo, o começo instável do Alvinegro culminou no gol Esmeraldino e na mudança de postura do clube paulistano para o restante do duelo. Veja acima os melhores momentos da partida!