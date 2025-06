Desfalques forçam mudanças no Corinthians; veja provável escalação

O Corinthians enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Será o último jogo do Timão antes da paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será realizada entre junho e junho, nos EUA.

Dorival Júnior não poderá contar com cinco jogadores para o confronto em Porto Alegre. Carrillo, José Martínez e Memphis defenderam suas seleções durante a Data Fifa e foram poupados pela comissão técnica, que decidiram antecipar as férias dos atletas.

Raniele e Memphis estão no departamento médico e também serão desfalques do Corinthians para o duelo. O volante se recupera de uma lesão muscular na coxa, enquanto o centroavante está fora devido a uma fratura na região lombar. Gustavo Henrique cumpre um processo de transição física após uma cirurgia de hérnia e é dúvida para o confronto.

Por conta dos desfalques, Dorival Júnior relacionou alguns jovens da base para o confronto. O volante Luiz Gustavo Bahia, o meia Dieguinho e o atacante Kauê Furquim estarão à disposição do treinador para o confronto.

O Corinthians deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

A partida será na quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Atualmente, o Corinthians ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Sem vencer há duas rodadas, o Timão precisa de um triunfo para evitar a repetição do maior jejum da temporada: três jogos sem vitória.