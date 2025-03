Os torcedores do Corinthians prepararam uma série de provações ao rival Palmeiras antes da final do Paulistão. No bairro da Arthur Alvim, onde se localizam os bares frequentados por corintianos, torcedores prenderam uma cabeça de porco em uma árvore e colocaram o corpo do animal para assar.

continua após a publicidade

(Foto: Vitor Guedes/ Lance!)

Matheus Gouveia, frequentador do bar “Corinthians Praça”, explicou o motivo de assar o porco antes do Derby.

- A gente sabe a história, o mascote dos caras é um porco, então nada melhor que um porco assado para gente comer hoje e ficar de boa com nosso pessoal - disse o torcedor.

Essa não é a primeira vez que um porco virou símbolo de provocação por parte da torcida alvinegra. No último ano, pelo Campeonato Brasileiro, um torcedor atirou uma cabeça de porco durante jogo disputado na Neo Química Arena como forma de provocação ao Palmeiras, já que esse é o mascote do rival.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

As provocações aos arredores da Neo Química Arena, palco da final, estão acontecendo desde cedo. A reportagem do Lance! esteve presente nos arredores e acompanhou o clima da torcida de perto.

Faixas e cantos: como está o clima?

Além da cabeça de porco e do corpo do animal sendo assado, faixas e cantos também marcam o clima pré-jogo. Há torcedores concentrados na porta do estádio desde cedo.

continua após a publicidade

Torcedores do Corinthians fazem festa antes da final (Foto: Cauê Gregoraci)

Corinthians e Palmeiras definem quem será o campeão do Paulistão nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians busca quebrar um jejum de seis anos sem título. A última vez que a Fiel gritou "É Campeão" foi em 2019, quando o clube alvinegro conquistou o Paulistão em cima do São Paulo.