Depay: ‘Vi o que significa jogar pelo Corinthians’

Memphis Depay é apresentado à torcida do Corinthians antes do jogo com o Juventude (Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 12/09/2024 - 12:20 • Rio de Janeiro

Apresentado oficialmente pelo Corinthians no início da tarde desta quinta-feira (12), o atacante Memphis Depay afirmou que "sentiu a energia" do time na vitória sobre o Juventude e que tem confiança no potencial da equipe para o restante da temporada. O jogador assinou contrato com o clube paulista até julho de 2026.

➡️Neymar opina sobre chegada de Depay ao Corinthians e manda recado ao holandês

— Sei da situação (no Campeonato Brasileiro), mas acredito que noites como as de ontem (quarta) demonstram que a equipe tem as condições para lutar. É um time de lutadores. Vi o que significa jogar pelo Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa, eu senti a energia, o espírito de luta — declarou o jogador.

Memphis Depay é a principal contratação do Corinthians na temporada. Ele concedeu entrevista coletiva na Neo Química Arena de terno e gravata. Na quarta-feira, Depay já havia sido apresentado à torcida minutos antes do duelo com o Juventude, pela Copa do Brasil.

O atacante é uma das esperanças do clube paulista na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na disputa da Copa Sul-Americana.

O jogador, no entanto, não estará à disposição do clube para as semifinais da Copa do Brasil. Isso porque o jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF um dia após a data limite para ser inscrito para a disputa da competição nacional.