Depay desembarca no Brasil e encontra torcedores do Corinthians no aeroporto

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 11/09/2024 - 05:53 • São Paulo (SP)

Principal contratação do Corinthians na temporada, Memphis Depay desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na madrugada desta quarta-feira (10), por volta das 5h. Primeiro holandês a vestir a camisa do clube, ele foi aguardado por vários torcedores do clube paulista que, desde o início da madrugada, fizeram festa no local à sua espera.

Na saída da aeronave, às 5h40, o jogador não falou com a imprensa, mas parou na grade em que torcedores o aguardavam, acenou para os presentes, disse "obrigado", segurou uma faixa do Corinthians com os dizeres "bem-vindo ao hospício", e fez o gesto de sua comemoração, com os dedos nos ouvidos e olhos fechados.

Memphis Depay estava livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid, da Espanha, chegou sem custos ao clube paulista. O contrato do jogador é válido até dezembro de 2026.

Após a chegada do reforço, o Corinthians totaliza nove contratações nesta janela de transferências: o goleiro Hugo Souza; o zagueiro André Ramalho; os meias Alex Santana, Charles e José Martínez; e os atacante André Carrillo, Héctor Hernández e Talles Magno.

O Corinthians deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões entre salários, bônus e luvas, no período do contrato. A Esportes da Sorte, patrocinadora máster, deve arcar com R$ 57 milhões e o resto do valor deve ser pago pelo time alvinegro, que teve negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o diretor financeiro Pedro Silveira e o secretário geral Vinicius Cascone.