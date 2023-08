Com 17 anos, a cria da base corintiana é a grande esperança financeira que a equipe alvinegra tem para um futuro bem próximo. A administração do clube do Parque São Jorge vai terminar no fim deste ano, e o cenário político conturbado deixa em aberto qual será o planejamento de carreira para o garoto. Ainda assim, tanto as pessoas que trabalham com a formação quanto no time principal atualmente acreditam que dificilmente o Time do Povo vai segurar o volante por um tempo maior que a próxima temporada.