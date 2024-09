Corinthians x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

(Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 18:20 • São Paulo (SP)

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam no sábado (21), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

O Corinthians entra em campo buscando fugir da zona do rebaixamento. O alvinegro ocupa atualmente a 18ª posição da tabela do Brasileiro, com apenas 25 pontos. Já o Atlético é o lanterna do campeonato, com 18 pontos.

Retrospecto

No primeiro primeiro turno, os dois clubes fizeram um confronto eletrizante, no Antônio Accioly, que terminou empatado em 2 a 2. Yuri Alberto foi o destaque pelo lado Alvinegro. O Atacante fez os dois gols do clube paulista. O Atlético, por sua vez, conseguiu diminuir o placar em um gol contra do zagueiro corintiano Cacá e depois buscou o empate nos acréscimos do segundo tempo com um gol de pênalti de Shaylon. Na época, os dois clubes já frequentavam a zona de rebaixamento.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Corinthians e Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO-GO

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiaggo Americano Labes

4️⃣ Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

🎦 VAR assistente: Diogo Carvalho Silva

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Romero.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer )

Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Alejo Cruz, Jan Hurtado e Luiz Fernando.